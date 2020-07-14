漁護署明起關閉濕地公園燒烤場等　房委會停用屋邨康樂公共設施

漁農自然護理署及香港房屋委員會今日(14日)宣布，因應新冠肺炎疫情，轄下多個公共設施明日(15日)起暫停開放，直至另行通知。

漁護署指，暫停開放的設施包括濕地公園、8間郊野公園遊客／教育中心、7間香港地質公園遊客中心，以及長沙灣政府合署瀕危物種資源中心等。該署指，轄下郊野公園內的163個燒烤地點及41個露營地點，亦由明日起關閉。關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。署方會加派人員巡邏相關地點，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

另外，香港房屋委員會宣布，因應疫情的最新情況，轄下公共屋邨的戶外及室內的康體及公共設施亦由明日開始關閉，並同時取消所有場地申請，直至另行通告。

關閉的設施包括公共屋邨內的所有球場及乒乓球枱、棋枱、兒童遊樂區、長者健體設施，以及戶外及室內的所有康體及公共設施、社區會堂、多用途活動室等。已預約明日使用上述設施及場地的安排將會取消；亦不會接受新的使用申請。房委會將密切留意情況的發展，適時檢討以上安排。