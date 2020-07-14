旺角水渠道空地荒廢近10載　區議員倡重建成公園

旺角通菜街與水渠道交界一塊空地荒廢近10年，政府一度計劃將該處改為行車路，惟研究後證實不可行，空地發展前路未明。油尖旺區議員林兆彬指，多達80%街坊不滿該處被閑置多年，逾70%人支持將空地改建為公園，促當局盡快展開諮詢。

林兆彬今(14日)表示，相關空地的發展遲遲未決，過去近十年，不時有市民餵飼野鴿，引來大量野鴿聚集，排泄物污染附近民居，造成衛生問題，憂慮在疫情肆虐下，或成播毒危機。他批評，政府各自為政，才會令土地閑置至今。林表示，相隔多年後，地政總署終於在今年5月，將相關空地改作「休憩用地」。

林稱，早前曾向居民進行問卷調查，發現有80.1%街坊不滿該處一直被閑置，除了浪費土地資源外，亦有白鴿聚集引起衛生及嘈音問題。他表示，66%街坊認同空地應改建為公園，其次是遊樂設施，佔41.1%。林又指，旺角現時欠缺的休憩用地多達18公頃，促請政府盡快諮詢居民意見，而在重建前，亦應善用土地資源，協助非牟利民間團體申請借用空地舉辦活動，例如臨時市集。