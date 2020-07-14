壹傳媒連蝕5年仍肥上瘦下！ 黎智英酬金狂加9倍

黎智英旗下壹傳媒雖然業績連續5年「見紅」，但公司卻「肥上瘦下」，早前裁員之餘，管理層在逆境之下還要加人工。據壹傳媒最新2020年年報所載，截至今年3月底止年度，主席黎智英酬金總額按年大漲9倍！

期內，黎智英酬金獲加至20萬元；執行董事張劍虹、周達權的酬金總額亦按年分別漲6.73%和7.9%，分別至468.9萬元和431.3萬元。

分析指，上市公司有薪酬委員會去釐定各高級管理層的薪金，正常來說董事酬金應與業績掛鈎，以鼓勵各上下一心做得更好，惟壹傳媒期內蝕大錢，董事卻獲加酬金，處理有點難看，加上該公司股價近期亦連連向下，難以向股東交代。

事實上，壹傳媒在本年3月底止年度虧損額逾4.15億元，按年擴大22.68%，而過去5年累蝕逾19億元。過去十年以來，公司累計虧損更逾27億元。

今年2月底，即財政年度完結前的一個月，消息指壹傳媒旗下《蘋果日報》印刷業務及數碼業務的營業部門合併，並裁走逾20人；而壹傳媒去年11月推出的短片平台「一丁目」(NEXT FILM)亦傳出全組解散。被裁員工會於2月底離職。工會同日證實接獲求助。

市場人士認為，該公司裁員之際，董事卻「肥上瘦下」，定必打擊員工士氣。