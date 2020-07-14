麥當勞惡客無戴口罩購餐被勸　打爛點餐機毆傷經理逃遁

政府昨(13日)公布收緊公眾地方防疫措施，屯門即發生因不戴口罩引發的刑毀兼襲擊案。今日(14日)凌晨3時許，一名無戴口罩男子與一名同樣沒有戴口罩的女子，進入山景邨商場麥當勞快餐店購餐。姓盧(29歲)男經理發現後，因應現時香港疫情嚴峻，為了顧客安全着想，勸喻兩人戴上口罩。

詎料，男子即刻發難，出言向盧怒吼，當他發現盧拿起手機時，隨即怒不可遏，揮拳打爛收銀機前的點餐機屏幕，同時衝入櫃枱連環施襲，盧閃避不及面部中拳紅腫，且向後跌坐於地上。其他店員見狀，連忙上前勸阻，但遭到惡漢出言恐嚇。其後，惡漢與女友一齊離開快餐店，登上一輛輕型貨車逃去。

警方接報到場，盧由救護車送院治理，須留院觀察。警方經初步調查後，將案件列刑事毀壞及襲擊，交由屯門警區刑事調查隊跟進，追緝該名約1.8米高、穿黑色衫褲及白色鞋的涉案男子。

香港麥當勞表示，事件已交警方處理，會全力配合調查。對於餐廳員工提醒顧客戴上口罩時被打，香港麥當勞稱不希望類似事件再發生，亦高度重視顧客和僱員的健康和安全，會繼續全力配合政府的防疫措施，包括暫不接待發燒及沒有戴口罩的人士。