3人違反強制檢疫令　被判囚7日至6周不等

3名人士因違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日(14日)於裁判法院全部被判監，最長六星期。首宗個案涉及一名44歲男子，他在檢疫令尚未屆滿前，離開其檢疫地點，並於3月5日在深圳灣管制站被入境處職員截獲，今日於西九龍裁判法院被判囚7日。

第二宗個案涉及一名47歲女子，她被揭發於4月16日在深圳灣管制站從內地返港時，向一名獲授權人員提供虛假住址作檢疫地點，今日於屯門裁判法院被判囚4星期。

第三宗個案涉及一名27歲女子，執法人員於5月27日在牛池灣發現她在檢疫令尚未屆滿前，離開其檢疫地點並脫下手環，今日於九龍城裁判法院就兩項罪行被判囚6星期，同期執行。

根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。