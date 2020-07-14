保就業計劃僱主拒承諾不裁員　或失第二輪申請資格

新冠肺炎疫情持續接近半年，重創本港各行各業，失業率節節上升。為減少企業在「疫境」下裁員，保障打工仔飯碗，政府推出保就業計劃補貼企業「出糧」予員工，但有成者申請該計劃的企業於取得補貼，拒絕承諾不裁員，不單被各界炮轟欠缺企業道德和良心，亦可能被政府拒絕其申請第二輪計劃補貼。

成功申請政府首期保就業計劃的企業，已陸續獲政府發放薪金補貼。根據計劃要求，補貼必需全數用於支付員工薪，並且相關企業於今年6至8月份的受僱人數，不應少於今年3月份的受僱人數，否則可能面臨政府罰款。

然而，首批保就業計劃的成功申請企業中，有部分申請者於取領補貼後拒絕公開承諾不裁員，包括國泰航空集團，結果被社會人士炮轟欠缺企業道德和良心。除了被蓋上「無良企業」標籤外，相關成功申請者亦可能蒙受損失。勞工及福利局局長羅致光早前言明，如果成功申請的企業沒有信守承諾，決定裁員，可能會失去申請第二輪保就業計劃的資格。