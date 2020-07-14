政Whats噏：明日大嶼「偷雞」上財會　被批凍過水

本屆立法會會期喺今個禮拜五(17日)就會結束，但財務委員會嘅議程仲係「大塞車」，需要係咁加會審批。本身以為政府已經放棄一啲備受爭議嘅工程項目，但涉款約5.5億港元嘅「明日大嶼」計劃中嘅交椅洲中部水域人工島研究，就突然出現喺最後一次嘅財會議程喎。竟然「偷雞」上財會，睇嚟發展局局長黃偉綸係諗住博一鋪，但就連財委會主席陳健波(波哥)都話「凍過水」喇！

話說喺上個禮拜，明日大嶼嘅人工島研究喺議程中消失咗，以為政府已經放棄，點知再睇吓最新嘅議程，呢個申請撥款嘅項目竟然出現喺17號、最後一次財會嘅「尾二」議程。其實本身呢項議程極具爭議性，唔知政府係咪想先盡快通過冇爭議嘅項目，所以先擺咁後呢？定係想「側側膊、唔多覺」，或者抱住「賭徒」嘅心態賭一次呢？

我哋問過波哥，佢承認明日大嶼研究係「啱啱」加入議程，不過坦言好難做到囉。佢認為政府將呢個項目擺入議程，係取態同實際嘅一個平衡，但就預料政府只不過係「擺喺到」，如果真係硬推，佢肯定部分議員一定會同政府「死過」咁話喎。

佢估計財會傾到大概「尾三、尾四」嘅議程，反對派議員就會開始「拉布」，點都唔會畀財會過晒喎。波哥仲形容明日大嶼研究「凍過水」，而排喺「最尾」、涉款近一億港元嘅新項目「跨越 2030 年的主要幹道策略性研究」仲會「凍過冰」添！

至於財會最後一次會議點安排呢？波哥就話會盡量做，但都話「做晒就難啲」，加上當日仲要做埋財委會年結，預料唔會搞到太夜。

政府將明日大嶼研究擺上議程亦已被民主派議員發現。議員尹兆堅已經開始呼籲大家反對喇，喺社交平台話，政府突然將議程擺上財會係想「偷雞」過關，呼籲市民參加環保團體嘅聯署，要求政府撤回，仲話不如講啲錢用喺抗疫工作好過啦。

明日大嶼嘅議程「偷偷摸摸」擺上財會已經被「揭穿」，唔知政府到時「硬闖」唔到，會唔會「偷雞不成蝕把米」呢？