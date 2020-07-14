停業令拖累料失10萬元生意　酒吧老闆：應提早通知作準備

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府再度收緊禁聚令及停業令，包括食肆最多4人一枱，卡拉OK及酒吧等12類處所需要關閉，有關措施將於周三起(15日)起實施。有酒吧負責人指，新措施公布後，近兩星期的大部分預約被取消，料會損失近10萬港元生意，認為政府應提早通知商戶作準備，並建議按店舖呎數向業界提供援助。

位於尖沙咀的酒吧負責人陳先生指，政府宣布停業令後，大部分客人都把近兩星期的預約全部取消，預計會損失近10萬港元營業額。他認為新一波疫情較上次更為嚴重，形容政府今次公布的新措施是無可奈何。

陳先生續指，疫情令其酒吧每月的生意額損失約40萬港元，但政府派發的抗疫基金勉強可以支撐業務。他又指，酒店雖擁有食肆牌，但不打算轉型，認為餐廳感染群組令不少人改為家中煮食，外賣生意只會更難做。他認為雖然抗疫措施是有必要的，但應提早通知商户，讓他們有充足的時間準備，他亦得知有約20間酒吧因疫情而結業，建議政府可考慮按店舖的呎數來提供援助，減輕營業負擔。