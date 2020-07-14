逾9成非資助社福機構收入大跌　一半下滑4成至8成

香港社會服務聯會今日(14日)公布「2019冠狀病毒病疫情對非資助社會服務及機構的影響」調查結果，顯示本地社會福利機構於過去半年收入銳減，逾7成受訪機構預料其服務受眾數目將因此減少2成至8成。有超過六成受訪機構在新常態下改變服務模式，回應與日俱増的社會需要。

香港社會服務聯會於今年3月至4月期間，透過問卷訪問134間社福機構，當中111間並沒有接受政府恒常資助。結果顯示， 逾9成受訪機構的收入於去年10月至今年3月期間急劇下降，近一半機構的收入將較去年下滑達4成至8成。近5成受訪機構預料，服務受眾人次將減少2至6成。

爲了應對疫情，超過6成受訪機構已為服務模式轉型，例如增加網上服務，超過8成機構亦為服務受眾提供額外抗疫支援。

6成受訪機構指其服務受眾在疫情下的主要影響包括精神健康受困擾、就業不足和收入減少。最受影響的社群包括已失業或剛失業人士、基層病者、長者和有特殊學習需要的兒童。

有見及此，滙豐香港社區夥伴計劃資助70個社福機構項目，重點推動與「身心健康」及「未來技能」 有關的社區項目，為受嚴重影響的弱勢社群提供即時援助。