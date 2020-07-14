劉一手火鍋店員工遭欠薪　靠借錢度日向公司追討

疫情打擊飲食業，員工被拖糧，手停口停。工會收到精思國際餐飲管理有限公司旗下重慶劉一手火鍋店20多名員工求助，指公司今年1月起拖糧及欠薪，約150名員工受影響，涉款逾200萬港元。工會昨午聯同10名員工到銅鑼灣總店追討欠薪。勞工處指知悉事件，會向受影響員工供協助，並指如有資料顯示僱主涉嫌違反《僱傭條例》拖欠工資，會調查並在有足夠證據下向檢控僱主。

飲食及酒店業職工總會指，銅鑼灣、屯門、灣仔及旺角店的員工自今年1月起被拖欠薪金，員工稱3月份只收到2月份3成薪金，其餘待5月初才收到。3月份薪金分開2期於5月發放，4至6月薪金仍未發放。有部分員工曾向勞工處求助，集團人事部承諾會在7月發回4及5月欠薪，並8月底還清，不過工會指公司發出頭2期現金支票未能兌現。

工會指稱，火鍋店共得到「防疫抗疫基金」80萬港元資助，生意額不俗，員工慘遭拖糧3個月，生活嚴重受影響，要四出借錢度日，並不合理。東網曾致電銅鑼灣總站但無人接聽。勞工處呼籲受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可以前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。