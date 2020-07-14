政Whats噏：推廣政策手法屢受抨擊　謝偉銓批政府捧蛋

今屆政府由上任之初一再強調要「We Connect」(與市民同行)，但過去一直被狠批未有做好向市民推廣政策嘅工作。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)今日(14日)就形容，政府喺舊年6月宣傳政策時拎零分，即係捧蛋喇！換句話說，其實係咪不滿政府推動修訂《逃犯條例》時，未有做好宣傳同推廣工作，引發咗過去一年嘅呢一場政治風波？

Tony話自己過去2、3年都開始改變同業界嘅溝通模式，特別會針對年輕嘅業界成員舉辦唔同活動，亦都加強咗運用社交平台同業界聯繫。面對唔少年輕人都對政府有所不滿，Tony覺得大家都希望香港政府做得好啲，最緊要做好溝通，彼此之間就應該要建立互信。

佢提及政府都應該加強喺社交媒體上推廣政策，仲話其實佢喺舊年6月時已經提醒政府，但就覺得政府嗰陣只係得零分。1年過去，佢覺得政府喺呢方面其實略有進步，但幅度仲係得好少，而且進步得有啲慢。

查實過去一直都有唔少建制派議員有類似不滿，若果政府唔痛定思痛，相信未來嘅政治風波可能陸續有嚟！