香港往澳門人士仍需隔離 14天內不可經澳門到內地

香港新冠肺炎疫情持續爆發，澳門本周三(15日)起經粵澳口岸進入廣東省的人士毋須接受集中隔離14天，但香港前往澳門人士須出示7天內的有效核酸檢測，並且結果呈陰性方可入境，另須在澳門接受14天隔離醫學觀察，期間不能經澳門前往內地。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心，於今日(14日)傍晚舉行粵澳兩地人員正常往來措施講解會。山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，雖然粵澳口岸之間的隔離措施有所放寬，但香港入境澳門的所有人士，均需要出示7天內的有效核酸檢測陰性報告方可入境，並接受14天的隔離醫學觀察，進入澳門後的14天內都不可經澳門到內地。

羅指，明早6時起，經粵澳口岸進入廣東省的人士，不需要集中隔離14天。通關人士需持有7天內有效核酸檢測陰性報告，並完成健康碼轉換，而澳門居民進入珠海後，活動範圍限於廣東省內的9個城市。他預料，會有較多人使用拱北口岸進入內地，呼籲市民使用其他口岸到珠海，以免造成人群聚集。

對於粵澳兩地牌車輛何時可恢復正常往來，羅稱已積極和廣東省及珠海市相關部門溝通協調，相信未來幾日內會解決問題，屆時粵澳兩地牌車輛可經澳珠口岸到珠海。另外內地外僱仍要按現行的相關規定規範出入境。