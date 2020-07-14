政府向華昇診斷中心及Prenetics　採購病毒檢測服務

香港新冠肺炎疫情出現急劇變化，為加強病毒檢測效率。食物及衞生局今日(14日)表示，政府決定透過「防疫抗疫基金」，以直接採購服務的方式，向私營化驗所「華昇診斷中心」及「Prenetics」採購病毒服務，為安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工、的士司機和食肆員工進行自願性的新冠病毒檢測。至於物業管理員工，香港物業管理公司協會與「中國檢驗有限公司」商討，為相關人士提供檢測服務，政府的防疫抗疫基金亦會提供資助。有關安排初步估計共涉及約40萬人。

食衞局指，政府在聯絡香港各大私營化驗所後，獲悉現時市場上僅有3間化驗所能於短時間內提供上述數以萬計規模的核酸檢測服務，分別為華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司及Prenetics。經考慮有關化驗所提供的檢測服務模式能否配合相關行業的實際運作後，政府決定透過防疫抗疫基金以直接採購服務的方式，向華昇診斷中心及Prenetics採購有關檢測服務。

鑑於檢測規模龐大，當局表示檢測會於本周開始分批進行，首先檢測安老院舍、殘疾人士院舍及護養院員工，以及的士司機兩個較高風險群組。現階段相關檢測服務費用仍在與個別公司商討當中，政府會審視相關檢測成本以確保採購費用合理，稍後亦會按照政府防疫抗疫基金規定公布有關撥款使用資料。

而相關服務包括由採樣至檢測的「一條龍」服務，由於不同界別的檢測安排會有所不同，例如院舍員工較適合由檢測公司安排上門採集樣本，牽涉的物流成本較高，因此各界別的檢測成本會有所不同。

此外，衞生署早前經香港醫務化驗所總會聯繫，亦向5間本地私營化驗所直接採購檢測服務，以加強公共檢測能力，相關私營化驗所已於今天開始協助衞生署進行檢測，每日合共可處理約1000個樣本。

醫院管理局亦正探討於普通科門診診所設立特別櫃台，提供深喉唾液樣本瓶予懷疑有輕微病徵，並希望接受病毒檢測的市民，以進一步加大檢測範圍。香港醫務化驗所總會已與政府有共識，如日後能加強檢測能力，將盡力為衞生署及醫院管理局提供更多檢測服務，以紓緩公共檢測的壓力。

至於為進行自願性檢測而收集或使用任何個人資料，均須符合《個人資料(私隱)條例》的規定，而處理相關資料的政府部門或檢測機構會視乎需要，向衞生署或其他相關部門提供資料作防疫用途，工作流程並不涉及將任何個人資料提供予境外機構或人士。當局亦會考慮採取各種措施盡量減少需要收集的個人資料及接觸有關資料的流程。