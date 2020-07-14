黎智英賣台產撲16億港元　交易涉Mark Simon　當年買地資金神秘

官司纏身的壹傳媒黎智英「一身蟻」，繼續變賣資產救亡！台灣上市的建築商長虹建設周一（13日）公布，斥資61.39億新台幣（約16億港元），向黎智英相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物，土地面積約3.14萬平方公尺。翻查資料，賣方公司的股東兼董事涉及黎智英左右手Mark Simon，他被指曾在美國海軍擔任情報工作，與美國駐華大使有緊密聯繫，令人質疑當年買地資金來源。黎智英亦被台媒批評囤地炒賣，令有意建廠的廠商卻步。

是次交易的賣方為查德威有限公司、盛至有限公司及其他自然人。據香港公司註冊處資料，查德威有限公司於2008年6月成立，Mark Simon是公司現時唯一董事及唯一股東。盛至有限公司於2006年8月成立，現時董事為黎智英及Mark Simon，唯一股東為力高顧問有限公司，而該公司由黎智英出任董事。

與黎智英關係密切的左右手Mark Simon，過去十多年來擁有多重身份，背景複雜。來自情報世家的他，曾在美國海軍擔當情報工作；在壹傳媒內，Mark Simon曾手握廣告大權；公司以外，Mark Simon被指曾是美國共和黨的香港支部主席，與美國駐華大使有緊密聯繫。

較早前有台灣傳媒斥責黎智英囤地炒賣，有關地皮在2008年以旗下公司斥資約20億元新台幣（約5億港元）購入。外界直斥黎智英囤地不作為，令有設廠需求的企業不是找不到土地，就是貴得叫苦連天，甚至無力負擔。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，交易涉及黎智英左右手Mark Simon，令人質疑當年買地的資金來源與美國有關。他又指，是次交易黎智英賺逾10億港元，明顯是炒賣台灣地皮，對當地經濟毫無建樹，更影響市民的生活。

議員葛珮帆亦指，Mark Simon與美國關係千絲萬縷，今次賣地賺錢更對當地經濟沒有貢獻，當年買地資金來源更是十分神秘，促請兩地政府徹查事件。