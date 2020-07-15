疫情嚴峻　旅發局延後消費換本地遊計劃

疫情嚴峻，政府再收緊防疫措施，在4人禁聚令下，本地遊將無法出團。香港旅遊發展局表示，原定本月推出的消費換本地遊計劃將延後推行，而有旅行社更已即時取消未來兩周出發的本地團。業界哭訴連本地遊這最後的「救命草」也失去，促請當局向旅遊業提供進一步支援。

旅發局原定本月推出「賞你遊香港」計劃，市民在港消費滿指定金額，即可免費換取一個本地遊旅行團名額，但該局表示，近日本港疫情轉趨嚴峻，為配合政府呼籲市民減少外出及保持社交距離，將延後推出計劃。旅發局會密切留意疫情發展，適時公布計劃詳情及推出日期。

而縱橫遊亦取消今日(15日)至本月28日期間出發的香港一天遊旅行團，涉及10團共250人，已報名的客人可轉團或保留團費。

旅行社解困大聯盟及旅行社東主協會昨日(14日)分別約見政府官員表達業界訴求，他們認為在新禁聚令下，綠色生活本地遊鼓勵計劃成效不彰，擔心到11月會有數百間旅行社倒閉。

旅遊事務署回覆稱，有關計劃至今共有12間旅行代理商獲批資助，涉款約15萬港元。政府會按需要推出適當措施，助業界渡過時艱。

旅遊業議會則表示，由於該鼓勵計劃的出發期限為今年12月31日，而距離21年1月15日的申請期限亦尚有相當長時間，議會相信該計劃仍會繼續推行，並希望在疫情逐漸減退後，綠色生活本地遊會再度興旺起來。