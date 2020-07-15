晚六朝五限外賣　市民轟抗疫措施意義不大

本港新冠肺炎出現疫情第3波爆發，政府前日(13日)宣布收緊防疫措施，食肆、健身中心及遊戲機中心等12類表列處所，今日(15日)凌晨零時起，食肆由傍晚6時至早上5時禁止堂食，禁聚令人數亦重新收窄至4人為限，表列處所則須關閉，為期7日。

昨晚(14日)10時許，仍有市民到中環蘭桂坊酒吧消遣。部分酒吧於晚上11時30分已落閘停止營業，其他酒吧亦會於稍後時間關門。適逢今日生日的馬先生，剛好趕及在禁聚令生效前與朋友到吧慶祝。他表示，即使7日後堂食禁令結束，他們亦會暫時減少外出消遣。他亦批評政府應對疫情表現後知後覺，令市民不滿。

朱先生則指，今天剛好在蘭桂坊附近訂了餐廳食飯，未來7日會買外賣，假如7日後放寬堂食禁令，他未必會「咁快」出來消遣，因為未來7天十分關鍵。他又認為，第3波疫情因為有豁免人士毋須檢疫而爆發，「只禁晚市堂食冇科學邏輯，因為午市本身更多人。」

另外，謝先生與盧小姐稱，知道未來7天不能堂食，所以趕來消遣，但7日後疫情未穩定，他們也不敢咁快出來消遣。兩人同聲批評政府防疫工作差，「晚市堂食禁令意義大，午市更加多人，要傳染一早就傳染咗。」

在尖沙咀金巴利道蒲吧的黃先生謂，因疫情關係一個星期不出街飲酒可以接受，希望疫情快些完，大家不用再戴口罩去「飲嘢」。王先生和袁小姐謂，今日開始要叫外賣，不知道有甚麼地方可以飲酒，一個星期禁令太長，政府可以用其他方法代替禁令。