科大推多項非學術類獎學金　旨表揚藝術或多元傑出成就 　　 　

薛俊朗同學（左一）、bARTik成員朱秋悅（左三）及何穎嘉（中）均獲獎學金。

獎學金並不是學業尖子的專利，香港科技大學近年推出多項非學術類獎學金，例如今學年才成立的藝術獎學金，旨在表揚在藝術創作方面有傑出表現的學生，支持他們發展藝術才能；多元化獎學金鼓勵推動校園及社會多元化發展，肯定學生在學術以外的成就。

數學系薛俊朗是本年度「藝術獎學金」得主之一，作為「天文發燒友」，他應用跨學科知識於天文教育上，如開設YouTube頻道和Facebook專頁「音樂天文仁」，深入淺出介紹天文知識、觀星禮儀和拍攝星空的心得。去年暑假他創作一首天文廣東歌《深空天體》，送上太空邊際。

四年級學生朱秋悅及三年級學生何穎嘉以小組名義申請「多元獎學金」並成功得獎。他們共同創立保護布依族傳統工藝的社會企業「bARTik黔包」，保存傳統手藝和少數民族的文化，更將蠟染技術帶到香港。團隊打算透過獎學金做宣傳，讓更多香港人認識蠟染手工藝，計劃招募新成員，延續保育小數族裔文化藝術。

臨近中學文憑試放榜，科大公布來年獎學金安排，文憑試奪六科5**考生的全額學費獎學金得主，科大將會豁免其全數學費，並提供額外5.5萬港元的獎學金；人文社會科學學院更會為達門檻的學生，提供2萬至4萬港元交流獎學金，以鼓勵到外地交流。