警隊小編隊伍24小時候命　加遏抹黑警方謠言

警隊近年順應潮流，在不同的社交平台開設專頁，以圖像及短片等輕鬆手法發放防罪資訊，以接觸不同階層人士；惟自去年的反修例風波後，網上開始湧現針對警隊的指控及謠言。警察公共關係科高級督察胡振豪稱，他當「小編」3年，見證着警隊專頁的轉變，由以往宣傳防罪，至現時多發貼文澄清。以Facebook為例，過去一個月已發出200個貼文。

社交媒體傳訊組約有30名隊員，除有一名外聘媒體關係經理及一名設計師外，其餘均為正規警員。胡振豪指當「小編」要夠膽突破常規、有創意兼貼近潮流，亦要廿四小時候命工作。該隊每日會開會，擬訂發貼的內容及形式，他舉例，曾參考網絡紅人的手法，在Instagram上載一段名為「50 fun facts」的IG 短片，成功吸引逾50萬人瀏覽，反應空前熱烈。

另一方面，遇上抹黑警隊的假消息及假新聞，傳訊組會即時發文澄清。胡慨嘆，「有時因為一張相，就可能有人用嚟大做文章，覺得啲同事好慘，咁辛苦仲要畀人屈，真係會身心俱疲」，因此他和隊員希望透過發貼「還同事一個公道」。