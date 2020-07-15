警隊直播隊應運而生　增行動透明度

示威衝突頻生，或會有人因不完整的片段或照片等，而對警方的行動有所質疑。就此，警察公共關係科社交媒體直播隊應運而生，希望透過每次衝突現場的直播，讓市民更了解警方的行動。

直播隊於去年11月正式運作，警察社交媒體直播隊督察鄒昊亨稱，每隊攝影隊約4至5人，由一名督察帶隊，其他隊員負責攝影、支援及駕車，目前最多可同時派出八隊。直播有3大好處，其一是提高行動的透明度，他解釋：「例如網上傳言話有男警搜女示威者身，我哋即刻落現場睇，當時仲未搜完身，即場解釋返負責搜身嗰個係女同事」，破除誤會。其二是提供警方的角度，督察作為旁述員，向市民解釋行動的原因及策略。其三是增加行動效能，他解釋「通常示威者被直播影住，行為會有所收斂，因而可以幫助到前線警員工作」。

直播隊在混亂情況下，除要做好拍攝工作，亦要兼顧自身安全，鄒昊亨執勤時曾被雜物掟中腳受傷，而不時帶領直播隊落場的高級督察胡振豪亦稱，曾被硬物掟傷肩膊浴血。胡表示，倘見到有危險場面，都希望可確保在場人士安全，無奈對方未必領情。他舉例，今年5月27日在旺角街頭疑有人縱火設路障，期間更傳出多下爆炸聲，他與同袍趕忙勸喻在場穿黃背心人士向後退，惟眾人不單不領情，反而走得更近繼續拍攝，情況險象環生。