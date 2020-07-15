薪火相傳　郭嘉銓與少年警訊同行30年

小學時已是少年警訊的郭嘉銓，自幼立志加入警隊，中學畢業便想立即投考，但父母堅持要他先讀大學，而一心希望成為執法者的他，選修科目亦與警務工作有關，當時他選擇入讀中文大學的政治與行政學系，以修讀法律及公共行政，未畢業已考進入學堂受訓成為見習督察。

身高6呎2吋的郭嘉銓，為人印象最深刻，是他為兩任處長的副官，任期長達3年10個月，期間他體會到不同處長有不同的管治風格及管理手法，眼見他們處理不同挑戰的經驗十分寶貴，對他之後從事管理工作十分重要，過程中他亦與傳媒建立良好關係，明白警察與記者唇齒相依，只是過去一年的暴力示威，令大家在工作上有所磨擦。

兩度駐守機動部隊的郭嘉銓，最難忘是2013年任警司時曾處理葵涌貨櫃碼頭47日工潮，當時警區指揮官委以重任，給予他很大自由度工作，當時他要跟不同持份者會面，包括工會領袖及貨櫃碼頭公司代表，力求在工人表達訴求的同時，又不影響市民及交通；之後他曾參與反恐工作，並調任機場指揮官。

郭嘉銓翌年借調到澳洲聯邦警察擔任教官，與家人相隔兩地，而一年的任期讓他反思家庭的重要，他說：「我當時星期一至五都要返工，周末除咗做運動，就會同屋企人聯絡，記得有一次與細女視像通話，佢話好掛住我，可唔可以穿過ipad攬住我，當時心情非筆墨所能形容，亦令我知道家庭好重要」，而女兒1至3歲生日，他都因工作緣故不在香港，身為父親感到內疚。

至去年11月，他臨危受命，被調派加入警察公共關係科，郭謂：「當時做警隊發言人係好大承擔，亦係管理層對我嘅信任，但我自己當時都會擔心小朋友嘅安全，因為起底十分嚴重，都有問屋企人嘅意見，好彩家人同小朋友都理解，見到前線同事都承擔不同危險，作為總警司更應作出承擔。」

擔任新崗位，郭幾乎日日都要返工，至今年3月底因疫情緣故，工作壓力才有所紓緩。然而，作為警隊與傳媒關係的橋樑，郭即使下班後仍收到不少記者來電。今年父親節，他收到大女送給他的賀卡，說「世上最遠的距離唔係生與死，而係我坐在佢身邊，但我卻掛住睇手機」，當時他感到慚愧，希望工作上軌道後，社會氣氛有所改善，可以在工作與家庭之間取得較好平衡。