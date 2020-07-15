郭嘉銓盼利用社交媒體盡快澄清　防止市民被假消息誤導仇警

郭嘉銓自去年11月接任警察公共係科總警司以來，已抱着「筆在心，心正則筆正」的態度，撰寫近百封信件駁斥個別媒體及議員的失實報道及惡意指控，以正視聽，數量比過去十年的總和還要多。另外，他亦致力運用社交媒體，盡快作出澄，單就今年5月27日「大三罷」，已發出29個貼文，幾乎每3至6分鐘便出一個，又到不同地點做直播，希望盡快澄清市民對警隊的誤解，減少不實訊息發酵，「因第二日先回應，市民就會先入為主，信咗啲錯的訊息而仇警。」

郭表示:「其實我自己以前唔用社交媒體，直到之前借調去澳洲，見到佢哋好早已經用社交媒體，因為山火要避開災害，於是安排香港同事去參觀，佢哋都好有興趣，令我睇到社交媒體有好大潛力。」郭續謂，香港警隊facebook以前主要是小品式作品，做形象工程，至去年反修例示威後，警隊被大規模抹黑，更知道社交媒體的重要性。

警隊facebook期後更引入直播，第一次是理大事件，郭指:「未有警隊直播之前，見到以前好多時都係影住警察執法，只見到警察使用武力，但市民就唔掌握點解警察要用武力，希望透過直播畀市民拉闊畫面，畀市民清晰知道始末，更了解警務工作。」當時警員只用智能手機進行，他說:「我哋本身無經驗，亦唔係專業，同事不斷付出努力，終有成果，試過一次直播的觀人次達八、九十萬人次，呢一點我哋都無諗過，而我哋做直播有優勢，就係可以畀另一角度畀市民睇。」

要市民了解警隊，最直接就是與市民接觸，小學生已加入少年警訊的郭指:「父母當時都好放心，因為係由警察帶領」，他希望重建警民互信，稱:「我明白係困難，但難都要做」，現時已有超過四十間中小學聯絡警隊，希望由警隊提供領導才能活動，「過去我哋係八鄉少訊中心舉行逾萬個活動，參加人數超過30萬，希望可以回復到從前。」

郭表示，本港社會過去十分文明，但修例事件後社會變得兩極化，立場不一致就談不下去，但他認為，香港社會是多元理性，不同政見的人士都可以重拾和而不同的精神。他舉例指:「早前安排議員到新屋嶺扣留中心，同場有我一個師兄，一個師弟，師兄係保安事務委員會主席陳克勤，細我一屆係林卓廷，雖然當時大家角色不同，但大家會有交流」，反映社會要珍惜和而不同的精神，希望氣氛緩和，社會可以回復秩序、法治及平靜。