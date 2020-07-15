郭嘉銓為警隊把關　致力重建警民互信

去年11月，正值反修例示威最嚴峻時期，本港先後發生中大及理大事件，民意調查更顯示，一半市民給予警隊零分，警察公共關係科總警司郭嘉銓就在此時臨危受命，他表示，當時警隊正面對成立175周年以來的最大挑戰。先後主持10多場4點鐘記者會的他，坦言記者會的主導權在於記者，隨着社會氣氛緩和，他指：「希望趁呢個半場休息時間重整旗鼓，拎返個主導權」，重建警民互信，改善執法環境，減少前線同事被指罵；另一方面，他亦希望多向前線同事講解當前形勢及執法專業的重要性，坦言：「唔好畀人執住一個畫面不斷攻擊，大家要諗埋大局，在有效執法之餘亦要贏得民心。」

郭嘉銓接受東網訪問指，今次是他22年警務生涯以來首次接受傳媒專訪，他謂，自反修例事件以來，警隊遭受系統性的抹黑，作為警隊發言人，做好4點鐘記者會好重要，因要透過記者會將訊息傳給公眾，澄清假消息，不過他坦言，當時記者會以穩守為主，主導權始終在記者，他說：「佢哋決定問咩問題同埋點樣報道，所以警方之後都諗辦法改變策略，想主動點去回應，拎返個主導權。」

熱愛踢足球的郭指：「由中學到大學，我都係做守龍門，呢個係我嘅興趣，去到做警隊發言人都係為警隊把關，確保發布資訊準確，有失實報道要駁斥同澄清，之前我哋主要係穩守」；自警務處處長鄧炳強上任後，有好多新的思維，管理手法都有轉變，如理大事件，便是以剛柔並濟、人性化方式解決問題，令社會氣氛開始轉變，加上疫情令社會事件有所緩和，他以踢波作比喻，就好似有個中場休息時間，讓他們反思警隊公關策略可以如何因應社會環境而改變。

郭表示，當時處長提出四大方向，一是要由自己的同事做起，提醒同事要自強不息，執法時要專業，並說：「過去一年咁多暴力場面，但整體無乜傷亡實在唔容易，同事們好努力先做到，但往往因為單一事件，個別的不專業就會被無限放大，所以我哋要更專業，唔好畀人執住一個畫面不斷攻擊，大家要諗埋大局，在有效執法之餘亦得民心。」另外，面對鋪天蓋地的假消息，警隊要主動做澄清；第三是警隊本身要增加工作透明度，多向市民講解執法的原因；最後一項是重建警民互信，修補與社區溝通的橋樑。

郭又謂，調任警察公共關係科前，他了解到前線同事面對的壓力是史無前例，不單生命受到威脅，連家人安全都成為同事會擔心的事。他於人事部工作有好大體會，當時要確保同事有飯盒，受傷時有福利主任協助，但他謂：「發現畀飯盒同事都不容易，因為唔係間間供應商願意為警隊提供飯盒，有些要送飯的地方，例如警總、政總都曾經被包圍，要諗點樣先送到，不過好多謝有班退休同事同義工幫手。」

另外，當時不少警察宿舍被破壞，郭負責協助警隊向法庭申請禁制令，過程中深深體會前線同事的壓力，他表示：「佢哋好多時處理完示威，仲要擔心屋企人在家中有否受到生命威脅，前線同事對警察公共關係科有期望，希望我哋為佢哋發聲，特別係市民唔理解警務工作，對警察產生仇視，令不少示威者、記者同市民會同前線同事有磨擦，同事會被指罵，警察公共關係科有責任駁斥不實報道，令市民了解警方為何要執法，希望可減少仇視，市民少了指罵，令同事執法更容易。」