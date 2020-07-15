涉非法集結3案共5罪　黎智英今再訊

壹傳媒黎智英與14名民主派人士，被控於2019年8至10月期間多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准集結。15名被告今天(15日)早上分成4宗案於西九龍法院再提訊，其中涉及當中3案共5罪的黎智英，被控2項組織未經批准的集結及3項參與未經批准的集結罪，每罪最高可囚5年；其餘被告則被控煽惑他人明知而參與未經批准的集結等罪。

案件上月提訊時，控方表示會把案件轉介區院審理，但因辯方稱反對轉介並考慮提出司法覆核而押後至今早再訊。據悉，各被告都不會提出司法覆核，預計裁判官會下令將案轉往區院審理。

15名被告包括黎智英、同屬民主黨的創黨主席李柱銘、前主席楊森、前主席何俊仁及前副主席單仲偕；現任及前任議員梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭及區諾軒；社民連前主席吳文遠、現任主席黃浩銘、支聯會秘書蔡耀昌以及民陣副召集人陳皓桓。

4宗案件分別涉及19年8月18日、8月31日、10月1日和10月20日的4次遊行，黎涉及第至第3次的遊行（詳見控罪表）。

現年72歲的黎智英目前共有5宗刑事案纏身，除了上述提及的3宗未經批准集結案外，他亦被警方票控於今年6月4日在銅鑼灣維園涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，案中被告還有支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等12人，該案已押後至9月15日在西九龍法院再提訊。

黎智英另外亦涉及1宗在3年前發生的刑事恐嚇記者案，控罪指他於17年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅事主X稱會使其人身遭受損害，意圖使X受驚。黎在該案獲准以4000港元保釋，但在保釋期間不得離開香港。雖然黎一再要求法庭撤銷禁止他離港的保釋條件，但都被法庭拒絕。該案已定於8月19日在西九龍法院開審。