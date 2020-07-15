東方日報A1：疫情愈爆愈勁　恐全日禁堂食

香港新冠肺炎疫情反彈，第三波疫情大爆發，全港昨日新增四十八宗確診個案。政府收緊防疫措施，其中食肆今日起晚六朝五禁止堂食，只准外賣，不少聲音批評政府只禁晚間在餐廳用膳的做法欠科學根據。食物及衞生局局長陳肇始解釋，考慮仍有市民需要在上班期間用餐，故只禁晚市堂食，但若疫情惡化，不排除全天候禁止堂食，要求食肆全日都只准外賣。有傳染病專家指出，若然疫情在短期內仍未受控，應加碼進一步減少人流。

陳肇始昨在電台節目稱，希望藉新措施縮短市民在食肆聚集的時間，鼓勵市民回家吃飯，強調食肆在堂食時段仍要遵守防疫規定，包括要求食客在非進食時間戴口罩、枱與枱之間要相隔一點五米等。被問到為何堂食禁令僅七日，她解釋是接納業界建議，每隔七日檢視，會視乎疫情再作安排。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超擔心，午市時段食肆仍會有大量人流，籲食肆要設法避免太多人排隊，若人流未能大幅減少，政府一周後應加碼，考慮停止午市堂食。他強調，若疫情無法在短期內受控，不論是市民還是經濟，亦捱不住長期實施社交距離措施。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，即使未來疫情放緩，食肆仍然應該維持最多八至十人一枱。他又說，政府若不帶頭安排公務員在家工作，企業未必會效法，上下班等繁忙時間，公共交通工具人流稠密，仍有傳播風險。

此外，政府前日宣布，爭取本周起為安老院舍、食肆職員、物業管理員工和的士司機等高風險群組進行病毒檢測，由兩間深圳公司負責，惹來私隱安全疑慮。陳肇始說，兩間公司在港設有實驗室，相關資料並不會運往內地。她續稱，無病徵的市民亦可到醫院管理局轄下十八間中醫門診及地區康健中心取樣本瓶，免費進行檢測，當局亦正與醫管局及衞生署商討，爭取本周內將計劃擴展至普通科門診。她指隨檢測數量上升，確診個案數目有機會增加，將對醫療系統構成壓力，醫管局必要時會調整服務。

至於全民檢測，梁子超直言反對，形容病毒檢測只是一種找出確診者的工具，並不能阻截傳播，即使當下結果呈陰性，亦不等於往後不會發病，故應優先檢測帶有病徵及接觸史的人士，找到火頭，盡快撲滅火種，惟現時火頭太多，因此應先減少社交活動，減少火頭，再進行檢測才能早日將火源截斷。

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