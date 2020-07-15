網民熱話：大頭蝦餐廳遺牙套　熱心店員垃圾桶狂摷勁感動

受到無私的幫助，得來的喜悅特別感動。前日（13日）有網民在Facebook群組貼文，指與友人日前在旺角餐廳用餐後，離開時竟「大頭蝦」遺留牙齒矯形牙套在枱面，大為慌張下，餐廳職員幫忙在垃圾桶狂摷，最後終能成功尋回。雖然事件令事主很內疚，但同時非常感動，貼文感謝對方無私幫助，「好感動、人間好有愛。」

事發於旺角朗豪坊一間烤肉店，正進行牙齒矯形的事主Tim Lam與友人食飯時，貪一時方便把牙套用紙巾包着放在枱面，待到結帳後才醒起，飛奔回餐廳時為時已晚，「人哋已經執咗枱，戴住黑色口罩個男店員就帶我入去廚房個垃圾桶度搵，佢仲唔怕污糟，徒手幫我喺充滿惡臭冷飯菜汁嘅垃圾桶摷，就連洗碗姐姐都幫埋我一份。」

事主感到唔好意思，認為會阻礙對方工作，惟二人仍然落力幫忙，因為摷亂垃圾桶，連累洗碗姐姐被清理垃圾的工人指罵，但依然對事主說：「搵到一定會幫你搵，啲牙套好貴㗎。」事主直言補領牙套要過千元，但始終不想麻煩別人，只好無奈離去。

絕望總有重現曙光的時候，事主乘車回家時，竟收到餐廳來電和短訊通知已找到，「恭喜你」，職員舉動令事主「極度唔好意思」，同時感到好有愛，「問心嗰句，其實佢哋冇必要咁做，我真係唔知講咩好，最後我買咗半打泡芙請佢哋食。」又謂本身想電郵表揚二人，但找不到網址，只好在網上貼文致謝。

網民看過事件，大讚餐廳好人好事，認為人間有愛，「好感動，因自己一時疏忽，失而復得，恭喜」，「佢哋真係好好，但係掉咗入垃圾桶最好換個新嘅。」又有人提醒事主下次要小心，「如果方便可以隨身帶個放牙套的盒，食嘢時放喺盒仔度，又衞生又唔會唔見。」

網民有話說

Kave Lam ：想問下，喺垃圾桶搵到，你照帶返入口

C.K. Chung Anson：今時今日，好感動呢

Hellas Choi：好少有咁有心的食肆，好有心的侍應員，真難得！好人好事，讚！

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