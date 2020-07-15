港區國安法：《紐時》將在港電子新聞營運遷至首爾

《港區國安法》在香港實施後，引起各國政府以至媒體關注。美國《紐約時報》周二（14日）發聲明指，《港區國安法》為香港前景帶來不確定性，宣布將把設於香港的電子新聞營運，搬到南韓首爾。

報道指，《紐時》部分員工在香港面臨失去工作許可的風險，認為需要在區內另覓一個額外的營運據點，曾考慮泰國曼谷、日本東京、新加坡及首爾。《紐時》在聲明中表示，明年將會把電子版的記者團隊遷至首爾，佔在港員工總數的約三分之一。這是北京被指加強插手香港事務後，美國新聞業界對此採取的重大行動。

《紐時》在港員工還包括其歐洲及亞洲版報章的製作及印刷團隊，這些員工將繼續留在香港，而廣告及市場部員工料亦會留港。聲明強調：「我們仍非常致力維持甚至增加對香港轉變的報道，並以香港作為通往中國內地的窗口。」

報道指出，部分記者憂慮北京將以在內地壓制新聞自由的方式，打壓香港社運及言論自由。《紐時》發言人指，香港過去數十年是支持亞洲新聞自由的領導者，有必要繼續下去。管理層則強調，將繼續在香港大力投資業務，但指出任何干擾將對新聞界造成破壞。