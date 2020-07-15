父親節後完全鬆懈致今波疫情 袁國勇：若惡化需全面禁堂食

香港新冠肺炎疫情反彈，連日爆發多宗本地個案，涉及多間食肆。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(15日)在電台節目表示，今波疫情爆發主要與食肆有關，形容疫情嚴峻，呼籲市民盡量不要外出食飯，留在家中或考慮買外賣，若果疫情持續惡化，政府有需要全面禁止食肆堂食，否則疫情會越趨嚴重，可能造成醫院爆發，甚至有醫護人員受感染。

他指，3月中時已經有研究顯示病毒有變種情況，不過由於當時防疫措施嚴謹，因此未有引發嚴重疫情，但香港限制措施在父親節後似乎完全放寬，因而引發新一波疫情。

對於伊利沙伯醫院有女內科病房同一病格先後出現3宗確診個案，公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，情況令人擔心，憂慮醫院會出現疫情及「走漏」個案。她指近期有許多不明源頭個案，受感染人士大多是長者，在護理上有較多需求，會增加環境污染的機會，加上他們未必有肺炎病徵，容易傳播開去。

對於當局表示會為大約40萬高危群組人士做病毒檢測，馬仲儀指如此大量化驗，驗到當中1%至2%人士感染新冠肺炎不出奇，但她關注一旦驗到有病毒，當局能否提供足夠隔離設施，憂慮如果未能解決，貿然做化驗會製造恐慌，如果將所有確診人士送到醫院，醫院爆發的機會很高。