消委會：外賣點餐半年錄170宗投訴　逾時10分鐘取餐便銷單不退款

新冠肺炎肆虐及連串防疫辣招出台，巿民外賣及使用點餐服務的需求大增，消費者委員會今表示，今年首半年接獲近170宗相關投訴，主要涉及送餐延誤、「漏單」或無法派送。有投訴人在點餐並付款後1.5小時，才獲通知其地址超出派送範圍，不會送餐；另有選擇自行取餐的消費者，只是逾時10分鐘取餐，便遭取消訂單且不獲退款。消委會提醒消費者在使用外賣點餐平台時，宜先留意條款細節，以免一肚氣。

消委會同時提醒外賣點餐平台營運商，在消費者確認訂單前要清楚披露重要條款，並須確定客戶輸入完整的送餐地址及聯絡電話等資料，若有遺漏，應再三提醒客戶。

有投訴人經A公司外賣點餐平台，以141港元訂購兩份晚餐，並選擇自取，但她在前往餐廳途中收到A公司訊息，指因沒在指定時間內取餐，訂單取消。投訴人稱僅遲到10多分鐘，卻遭拒退款。投訴人一直以為訂單取餐時間只屬建議，訂餐網頁亦完全沒有給予取餐時限的提示。

A公司則表示，網上訂餐條款已訂明，給予客戶20分鐘作為合理延誤的時間。根據紀錄，投訴人當天在預定取餐時間31分鐘後仍未領取食物。

另有投訴人經C公司外賣點餐平台，按系統指示輸入所在地區「荃灣」，再從平台顯示的食肆中選擇，花了408港元訂購食品，惟90分鐘後，投訴人收到C公司送餐員來電，指餐廳位於葵芳，配送地址超越服務範圍，拒絕送餐。

投訴人不滿，指C公司根據其地址篩選餐廳，接受訂單並扣款，但最終不獲送餐。C公司經調查後進一步解釋，投訴人沒有在「送餐地址」一欄填上完整資料，反而在「送餐備忘」欄目上填寫屋苑名稱及座數，導致送餐員未能掌握派送地點。經消委會調停同意全數退款。