消委會：逾半氣墊粉底含重金屬鎘或鉛 貪靚或致腎病及骨脆

愛美是女士天性，方便省時的氣墊粉底是不少女士化出貼薄妝容的必需品，不過，消委會（15日）發表的選擇月刊發現，測試的逾半數樣本被檢出含重金屬鎘或鉛，其中3款含量更超出德國指引規限，當中包括部分知名品牌，「Dior」的樣本更被指超過德國規限標準約4倍，消委會表示，鎘屬致癌物質，積聚人體可致腎臟疾病及令骨骼脆弱。「Dior」代理商則指，產品符合內地的化妝品安全技術規範，反指德國的規限沒有法律約束限值。

消委會測試了市面上30款氣墊粉底，每盒售價介乎港幣45元至700元。6款檢出致癌物質鎘，其中3款檢出的含量介乎0.29ppm至0.51ppm，最高超出德國聯邦消費者保護和食品安全辦公室的指引規限5倍，有機會積聚於體內，引致腎臟疾病及令骨骼脆弱；3款鎘含量超出德國指引規限的產品分別有「雪花秀」（0.29ppm）、「Laneige」（0.48ppm）、「Dior」（0.51ppm），其中「Dior」樣本超標4倍。

「Dior」的代理商表示該公司對重金屬包括鎘進行嚴格控制，確保產品符合嚴格的質量及法規，保障消費者安全，以中國為例，《化妝品安全技術規範》2015年版中鎘的限量為5mg/kg，又認為德國官方機構的鎘指引（0.1mg/kg）是沒有法律約束的限值。

消委會還在測試中發現部分樣本含有其他重金屬，如14樣本檢出鉛，雖然低於德國所訂的指引規限的2ppm，但可經由母體傳至胎兒，影響胎兒日後智力、精神和情緒發展。

測試還發現有4款樣本檢出防腐劑對羥基苯甲酸酯甲酯，當中2款未能通過黑麴菌防腐測試。測試將黑麴菌植入30款樣本培植14天比對，發現有4款菌量減少的對數未能符合《歐洲藥典》大於或等於1的要求，代表防腐效能不理想。黑麴菌屬真菌，落在防腐效能不足的化妝品，會令產品變質，引致皮膚過敏或痕癢。若免疫系統有問題、患有肺部疾病、年紀大的人吸入，會染上黑麴病。

另外，14款樣本檢出乙醇，當中乙醇含量最高為7.2%，該樣本同時檢出0.011%異丙醇。兩項化學物質容易令用家皮膚變得乾燥。

消委會表示，肉眼一般難以分辨產品是否受微生物污染而影響品質，建議消費者使用產品時，若發現變色或出現霉菌，應即時停用。另外，在使用粉撲後，應簡單清潔，如用紙巾輕按粉撲，吸收粉撲上的油脂或髒物，並在每星期徹底清潔粉撲。