消委會：90%沙甸魚檢出金屬污染物鎘　過量攝入或慢性中毒

消費者委員會檢測市面46款罐頭魚樣本，包括沙甸魚、吞拿魚和鯪魚，發現全部含有不同種類和含量的金屬污染物，主要是砷、汞、鎘和鉛。其中，90%沙甸魚及60%吞拿魚樣本，檢出金屬污染物鎘，過量攝入可導致慢性中毒。逾70%沙甸魚及10%吞拿魚樣本，則檢出無機砷，無機砷對人類毒性比較大，長期攝入可致神經和心血管等疾病。消委會建議，孕婦、準備懷孕的婦女和幼童，應避免進食體形較大的捕獵性魚類，以免過量攝入甲基汞。

消委會指，近半沙甸魚樣本檢出可致癌污染物多氯聯苯。同時，90%吞拿魚樣本檢出甲基汞，大量攝取甲基汞不利胎兒的神經系統發育，也可令幼童智力下降。檢測又發現，所有罐頭魚樣本均含豐富蛋白質，當中以罐頭鯪魚樣本的平均鈣質含量，更是3類罐頭魚中最高。惟全部鯪魚樣本均屬高鈉食品，消費者不應過量進食，以免增加患高血壓、中風，或心血管疾病的風險。

消委會檢視了19款沙甸魚、20款吞拿魚及7款鯪魚罐頭的金屬污染物水平，包括鎘、砷、無機砷、鉛、汞、甲基汞等；食物中含有的染色料及多氯聯苯含量，售價介乎7.8至149港元。至於營養素含量檢測，包括能量、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳五烯酸(EPA)、碳水化合物、糖、鈉和鈣質。

甲基汞為汞(水銀)毒性最高的形態，可損害人體神經系統。消委會發現，吞拿魚樣本的甲基汞平均含量，高過鯪魚和沙甸魚樣本。測試中，18款吞拿魚樣本檢出甲基汞為每公斤0.06至0.28毫克。含量最高的樣本是1款聲稱原產地為西班牙的油浸吞拿魚「Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil」，含量達修訂規例上限約一半。以一個35公斤的小童和一個60公斤的育齡婦女計算，每周分別食用約2.5罐和4罐甲基汞含量最高的樣本，便會超過糧農組織/世衞組織食品添加劑聯合專家委員會所訂的暫定每周可容忍攝入量。

消委會提醒，選購罐頭吞拿魚時需留意品種較大的吞拿魚，例如長鰭吞拿魚(albacoretuna)，其重金屬含量一般比體形細小的品種高，胎兒和兒童腦部處於發育階段，較成人更易受甲基汞影響，大量攝取可令幼童智力下降。