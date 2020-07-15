員工飯堂不對外開放　今禁晚市堂食　工會批一刀切離地

港府今日(15日)起收緊防疫措施，規定全港食肆晚6朝5禁止堂食，只准外賣，員工飯堂同受限！不少私人企業為方便僱員可隨時用膳，會在公司範圍內設員工飯堂且不對外開放。有工會批評措施離地，應該要由僱主彈性處理員工膳食安排，現在僱員需要外出購買外賣回辦公室，或會增加交叉感染的風險。

工聯會理事長黃國認為，新措施連累員工飯堂同樣受限「唔夠貼地氣」，每間公司的僱主都有權力可以調整員工出勤時間及地方安排。他指，明白現時疫情嚴峻，多項措施迫不得已才實施，但政府亦應該考慮夜更僱員的需要，不宜「一刀切」，應將員工飯堂的安排交由僱主決左，他相信不少僱主都會同心抗疫，為僱員提供一個衞生又舒適的環境用膳。

新一輪限疫措施規定，除特定處所外，即醫院、護理院舍、治療中心等餐飲業務，其他食肆均須停止售賣或供應食物或飲品，受影響處所將被容許繼續以外賣方式售賣或供應食物及飲品，措施為期7日至本月21日。