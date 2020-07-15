7.1時代廣場衝突　夫婦向警員投鄭鐵柱被捕

有網民及團體於今年7月1日在港島區發起遊行，其中有示威者在銅鑼灣時代廣場內聚集，警方進入商場驅散人群時，有人從高處飛擲排隊用途的金屬拉帶柱，擊毀商場指示架，幸未有人受傷。經警方展開調查，於昨日(14日)拘捕一男一女涉嫌企圖傷人及刑事毀壞。

灣仔警區助理指揮官(刑事)關頌賢警司表示，當日下午時分，大批人士無視政府的限聚令及警方的反對，響應網上的號召，於銅鑼灣一帶非法集結，期間有人堵路、佔據馬路及破壞商店。當中有極端暴力分子作出暴力行為，包括用刀刺傷警員、電單車撞警員。

其中一宗嚴重事件，發生於晚上7時30分，當時大批警員掃蕩至時代廣場地下一帶，而商場內有示威者聚集，分布不同的層數，部分人士靠近欄杆，有人在中庭作出破壞及叫囂行為。警方採取驅散行動，帶頭進入商場中庭為俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊，當警員沿扶手電梯而上，至中庭位置時，突然有一枝金屬拉帶柱從天而降，險擊中警員，並擊毀了商場的告示架。

警方相信事件不是意外，由灣仔警區重案組調查。經警方調查後，迅速鎖定兩名涉案男女。據悉，二人在事發前約1至2分鐘，其中女子從10多米外地方，將一個金屬拉帶柱拖行，當警員進入商場時，將其拋擲至地面。整個過程，女子與男子一同行動，二人立即逃離現場。

警方展開兩週的調查，掌握了疑人的身份。於昨晚8時45分，探員於西營盤住所單位，拘捕一名34歲男子及其35歲妻子。男子從事保險金融業，女子從事告製作，均有大學學歷。而金屬拉帶柱重約7公斤，警方初步相信由約5.5米高的位置投擲而下，如果擊中人的話，會造成嚴重傷害。

根據現行法例第212章《侵害人身罪條例》第17條「意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人」，任何人意圖使任何人受殘害、外貌損毀、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。