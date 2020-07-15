車船口罩令今生效　港鐵警告3次報警　九巴賣口罩新巴增提示

政府今起實施新措施，強制規定乘搭交通工具的乘客必需佩戴口罩。

新冠肺炎疫情大爆發，本港今(15日)起實施乘搭交通工具必須全民戴口罩（車船口罩令）的新措施，違者可被罰款5000港元。消息指，港鐵日前向員工發出內部指引，並要求職員簽署作實，指引提到若前線職員遇到有乘客無戴口罩，應作出3次警告，若對方堅持不戴才會報警處理。

據了解，指引提到，車站職員發現有人無戴口罩時，應先禮貌地要求他戴上口罩，若不肯佩戴，會提醒對方不能入閘，提醒3次仍不遵從時，職員才會報警處理；若車長發現有人在車廂內無戴口罩，則會進行廣播提醒乘客，並通知車務控制中心派人處理。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，指引是否清晰合理，仍要視乎前線員工操作的情況，認為前線員工「點都會有壓力」，因現時車站人手十分緊張，車船口罩令勢令前線工作量增加，惟港鐵未有增撥人手，又已停止一切招聘工作。他勸喻乘客要遵守有關規定佩戴口罩入閘，減輕前線員工工作量。

另外，九巴早前回應指會通知前線同事有關新措施細節，又稱已在個别巴士轉車站設置口罩售賣點，如獲政府當局批准，會增加地點以方便市民。新巴城巴回應稱會利用巴士車廂報站系統及巴士站班次顯示屏等多種渠道發放訊息，加強提醒乘客，並會在車廂內張貼通告。

香港電車則表示，已於網站及社交平台提示，並在車站及車廂登車位置張貼通告，車長會加強留意乘客登車情況，若發現有乘客沒有佩戴口罩，會按公司指引，先提醒對方戴上口罩，若乘客仍不願配合，車長會重申法例要求，再一次勸喻他們乘車時必須佩戴口罩。