消委會﹕「抗疫除菌」掛件涉誇大99.9%殺菌　有產品需6支共用才見效

近期市面多了一些聲稱具抗疫功效的除菌掛卡、除菌襟章，更有標榜上述產品可在醫院等高危地方使用。不過，消費者委員會檢視市面14款產品後，發現有供應商提供的產品功效證明理據牽強，防疫功效成疑；而聲稱「殺菌率達99.9%」的產品，經檢測後發現殺菌率平均僅約85.3%，消委會已將一款效果與標籤說明有明顯差距的掛卡「綠淨淨」交海關研究跟進，該會又呼籲市民勿盡信上述產品或過分依賴，致減低防疫警覺性。

消委會測試了一款標示有「殺菌率達99.9%」、售價29元的掛卡產品「綠淨淨」，試驗使用了25包樣本，經過4小時的測試後，發現平均殺菌率約為85.3%，效果與標籤說明有明顯差距，消委會已將相關產品的資料轉交海關研究跟進。

其他產品殺菌效能亦表現參差，如有2款除菌棒／筆樣本，試驗時分別同時用上5支及6支樣本進行，惟有關產品宣傳資料均指使用者只需用上1支產品即可。消委會認為，若與實際使用情況大有出入的試驗條件，所得的試驗結果作產品效能宣傳，而未有在標籤上清楚說明，做法或有誤導之嫌。

消委會又指，有3款樣本的供應商所提供的報告是在試驗空間內，比較有放置和沒有放置樣本的效能差異，有關報告在試驗空間內噴灑含有噬菌體／金黃葡萄球菌液體後，經過放置3至4小時，放有試驗樣本的試驗空間內空氣中噬菌體／金黃葡萄球菌數量減少了逾99.9%，惟沒有放置樣本的試驗空間亦因「自然衰減」減少了逾90%噬菌體／金黃葡萄球菌。消委會認為，一般效能試驗在局限空間進行，所得的結果並不足以用作評估產品在現實環境下抗疫效能依據。

此外，該會還發現，當中4款樣本標明應避免陽光照射、潮濕及強風都會削弱產品效能，部分樣本的供應商更向本會表明不建議消費者在戶外使用。消委會表示，美國環境局與歐洲疾病預防控制中心均沒有將此類產品或其成分，列為可有效對付冠狀病毒的消毒劑或抗菌劑。消委會提醒，切勿單靠除菌掛卡掛章作唯一的防疫措施，佩戴口罩及洗手等措施必須做足。