消委會：貴價Salomon運動上衣除臭差　Adidas運動Bra透氣度低

不少市民都會趁夏天多做運動，為免汗流浹背，透氣通爽的運動衣便不可少。消委會（15日）指，有測試男士運動上衣，發現6成樣本未能有效抑制微生物生長，減低產生「汗臭味」的機會，當中兩款最貴「Salomon」（港幣450元）與「Patagonia」（港幣390元）的上衣抗菌與消臭能力最弱，「Patagonia」更聲稱有異味控制功能；所有女士運動內衣的透水氣度相對較低，其中「Adidas」的透水氣度最低，需要長達近14小時才能由濕到乾透。

消委會測試市面上30款運動衣物，包括15款男士運動上衣及15款女士運動內衣，按兩者需要，測試其透水氣、排汗快乾的表現等。在男士運動上衣方面，透過培養2種測試菌種，在特定時間後，檢測存活菌種的數量來測試其抗菌能力，發現6成，即9款樣本中，在洗濯前後均未能有效抑制測試菌種的生長。

在消臭能力方面，測試3種模擬人體汗臭味的氣體，包括氨氣、醋酸及異戊酸，當中15款運動上衣樣本於減低氨氣濃度的表現最參差，當中兩款最貴「Salomon」（港幣450元）與聲稱有異味控制功能的「Patagonia」（港幣390元）上衣抗菌與消臭能力最弱。另外，「H&M」的「Training Slim Fit 653275006」上衣排汗快乾度最差，每小時的水份蒸發度只有0.75。

而女士運動內衣，所有樣本的透水氣度相對較低。消委會指消費者穿着時容易感到悶熱。「Adidas」的「Don’t Rest Bra FJ7248」評分最差，其透水氣度最低，其由濕透到乾透，需要長達829分鐘，即近14小時，代表運動期間會維持悶熱感。另外，有6款內衣樣經過30次洗滌及晾乾後，內或外罩杯出現皺痕或變形。

排汗性能較差的衣物，有機會因汗水積聚導致皮膚痕癢或出現紅疹。消委會建議，購買前應檢視衣物纖維，常見的排汗衣料，例如聚酯纖維、尼龍；切勿以熱水清洗或以高溫乾衣，以免破壞布料的排汗功能及回彈力。

「Patagonia」的代理商表示上衣是採用控菌方法，抑制微生物在衣物生長以達到異味控制效果，認為消委會的標準測試消臭表現是不合適。該公司表示已就產品於展開調查，並會進行相應的改善。