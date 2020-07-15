《香港01》屢被指紅媒　傳建行承押6.74億元母公司股份

雖然南海控股的股權變動申報未有顯示承押于品海股份的身份，但翻查聯交所紀錄，于氏幾次押股的同時，中國建設銀行亦申報取得了南海控股股份的保證權益，而建行每次「增持」的南海股數，亦剛好與于氏押股股數相同。所以，承押南海股份並在背後給予于氏融資支持的，有可能就是建行。

今年以來，于品海申報了3次抵押南海控股股份，最先是2月6日押出23.63億股，到3月27日再押出逾46億股，最近一次是7月3日押出逾39億股。3次股份抵押，令于氏於公司的淡倉由15.82%升至目前的31.66%，而他持有的好倉則維持59.25%不變。持有淡倉(Short Position)者，是指有關人士根據證券借貸協議借入股份，或因持有、沽出或發行金融工具，而有責任或權利向他人交付相關股份。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，若《香港01》母公司的股份由國企中國建設銀行承押，難免會令市民憂慮會出現紅色資本影響本地傳媒機構的情況，影響該機構的中立性和公信力。他又認為一間傳媒機構負債太多，領導層需要就公司財政四出張羅，亦同樣容易影響該機構的客觀編採方針，同樣會令其公信力大減。