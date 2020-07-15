港區國安法：葉劉批美國制裁無理港府應反制　商界指影響暫不大

美國總統特朗普於當地時間周二(14日)下午(香港時間周三清晨)宣布，已簽署《香港自治法案》及行政命令。身兼議員的行政會議成員葉劉淑儀今早(15日)批評，指美國撤銷香港特殊待遇等措施橫蠻無理，打壓香港的國際地位，又指《港區國安法》是中央政府的單方面政治行為。葉劉稱美國將取消港美10年簽證，終止互換在囚人士，暫緩逃犯移交，認為港府亦可以反制，暫停與美方刑事司法互助。

葉劉續指，措施中最離譜的是制裁將要執行《港區國安法》的官員，將會造成寒蟬效應，恐嚇香港官員。她認為美方行政命令對香港金融措施的方面影響有限，亦不會影響中美聯繫匯率，相信中央和港府會有反制措施。葉劉指出，雖然措施對港美旅行有影響，惟以美國疫情嚴重及種族歧視因素，相信港人不會希望前往美國。

香港經貿商會會長李秀恒表示，美國撤銷香港特殊待遇，包括要求向香港的出口貨徵收與中國內地相同的關稅，實際影響較細。他解釋，現時由香港出口的貨物不多，大部分貨品如成衣、電子及珠寶等工廠，此前已由內地轉到東南亞等地，由香港製造及出口的貨物少，故影響不大。相反，美國一方在港有不少大型投資基金，認為美撤銷本港特殊待遇，對美有害無利，形容做法不智。

另外，中華廠商聯合會會長吳宏斌亦表示，香港出口至美國的貨品佔整體出口很小部分，目前看來對香港影響很小。他認為，軍民兩用敏感技術出口一直受到嚴密監管，目前出口或會有更多限制，廠商會在未來兩年會盡力尋找替代品。他又指，近年中國的芯片技術漸趨成熟，只是部分港商習慣使用美國芯片，才會繼續沿用。