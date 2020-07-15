全港食肆晚市禁堂食　警署餐廳獲豁免惹爭議

全港食肆今起「晚6朝5」禁止堂食，連不對外開放的企業內部員工飯堂都受限，惟警署餐廳享有「特權」，不受相關法規所限。有學者質疑政府該項規定「雙重標準」，質疑「細菌無分界別，難道細菌見到警署就走咩﹖」，直言警署飯堂的傳染機率與普通食肆無異，批評當局的政策決定離地，選擇性執法必惹更大爭議。

新冠肺炎持續蔓延，政府早前終跪低重推「辣招」，規定食肆恢復每張枱限坐4人，並新推限制晚市至清晨不得堂食，私人企業員工飯堂亦同受限，事件引發不少關注。但當局卻豁免各區警署內的員工飯堂，讓他們獲「特權」不受規管。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，警署飯堂仍獲准開放十分不合理，早前都曾有警員確診新冠肺炎，即意味每人都可能「中招」，不應獲得豁免，而且警員經常需要「出出入入」，交叉感染風險可能比一般市民更大。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）條文提及，部份「特定處所」可豁免實施規例的指示，包括醫院、護理院舍、治療中心、寄宿學校、由政府控制或管理的處所等。警方回覆本報查詢時僅指，各區警察食堂均屬於規例（第599F章）附表1所指的其中一類型處所，故晚市禁堂食限制不適用於各區警察食堂，並指會嚴格執行相關的防疫措施，及不時評估和檢討病毒傳播風險。