員工飯堂不對外開放　議員轟禁堂食矯枉過正　政府補鑊重新檢視

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，立法會內務委員會今日(15日)舉行特別會議，商討抗疫措施。政府規定全港食肆「晚六朝五」禁止堂食，為期7天至本月21日，當中不對外公開的員工飯堂同樣受限，會上多名議員批評「一刀切」規定員工飯堂要跟隨措施是矯枉過正。政務司司長張建宗最終於會上表示會重新檢視安排。

議員葛珮帆關注政府會否放寬員工飯堂的限制，張表示明白有些公司位於偏遠地區，員工較難到其他餐廳買外賣，同時亦明白有些夜更工作的員工有需要到公司飯堂用膳，會重新檢視有否空間放寬員工飯堂的限制。

至於健康碼方面，張指於上周初已準備就緒，正打算公布之際卻遇上香港爆發第三波疫情，強調需待疫情平穩受控才能推出健康碼。議員陳凱欣則指政府一直未回應市民對健康碼的需要，指健康碼是容許通過檢測的健康市民往來兩地，容許有需要的市民到內地探親、奔喪等。

對於香港核酸檢測價錢一直被批太昂貴，張指當有更多機構加入提供檢測，價錢就會自然調低。陳不同意其說法，建議政府應統一採購試劑，不要任由機構購買外國昂貴的試劑。