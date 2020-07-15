去年143宗涉經營白牌車被罰款　僅3宗被判監

本港近年出現不少利用汽車作非法出租或非法載客的「白牌車」，運輸及房屋局今(15日)書面回應立法會提問，指去年共就143宗白牌車個案被判罰款，較前年少5宗，當中大部分被罰1001至2000港元；至於被判監個案則僅3宗，較前年的6宗少一半，其中2宗刑期少於1個月，另一宗刑期為2至3個月。

根據資料，去年共有62宗個案因經營白牌車被取消駕駛資格，當中60宗取消期為1年或以上；另有78宗個案被吊銷車輛牌照及扣押車輛，判罰期為3個月。

運房局表示，已於去年分別諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，在獲得普遍支持下，將提高有關法例對白牌車的罰則，罰款額會由現時首次定罪的5000港元增至1萬港元，暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限則由現時首次定罪的3個月增至6個月。政府正進行有關法例修訂工作，並會盡快將草案提交立法會審議。

該局提醒市民，現時有不少網絡或手機程式召喚出租汽車，惟在使用新科技或新平台時，必須合乎法規，若任何人在沒有有效出租汽車許可證情況下，駕駛或使用汽車提供出租汽車或取酬載客服務，無論以任何方式包括手機應用程式或租車平台安排出租服務，即屬違法。