有常設委員會4年間從未開過會　帳委會促足總檢討管治模式

香港足球總會早前被揭發不少管治問題，包括董事局在2015年7月至2019年6月間未有成立審計委員會。立法會政府帳目委員會今早(15日)發表報告，指對足總的運作問題感到震驚，認為難辭其咎，而足總董事局應檢討現行的管治模式，推行嚴謹與穩健的監管機制，增加透明度，又指民政事務局和康樂及文化事務署應更主動和積極監察撥款。

帳委會報告指出，足總未能向審計署提供2014年7月至2019年3月期間，市務及傳訊委員會大部分的議程和會議紀錄，而足總董事局和事務委員會等的會議出席率少於一半，帳委會對此感到震驚，又表示對足總在達成表現目標及指標，和在社區推動足球的效益表示遺憾和失望。

帳委會主席石禮謙表示，足總其中一個常設委員會是審計委員會，負責擔當監察及檢討足總內部審計職能成效，但在2015年至2019年並未成立審計委員會，甚至未開過會議。他形容這是其中一個最令人失望的例子，對於足總董事局知悉情況但無採取糾正措施感到震驚。

帳委會促請，足總應制定清晰的指引及作業模式，持守有關指引及作業模式，通過正確程序、授權和渠道作出決定，並記錄在案。同時又認為，足總在短期內應即時制定改善措施、應善用體育總會的5年檢討。