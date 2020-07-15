女友疑床事不滿足施暴兼要求買偉哥　初戀男：佢每日都要

在大學以一級榮譽畢業的計算機科學系高材生，認識年長7年的女保險經紀後，初嘗戀愛滋味，惜戀情開展不久，卻疑遭初戀女友多次虐打，案件今（15日）於區院續審。男事主在屏風後作供指，女友不但要求他跪地接受責罵，更嫌他「快完事」而叫他去買「偉哥」。男事主更一度禁不住哭訴「我第一次識女朋友，我估唔到識咗個咁嘅人」。

32歲的X指被告麥凱晴（39歲）第一次襲擊他時，他感到很震驚，認為「兩個相愛嘅人唔應該係咁」。惟辯方指X受襲後沒有離去，庭上證供也沒有提及遭被告踢頭一事，與書面供詞不符，質疑他並非說真話。X強調自己是說真話及曾遭被告踢頭，而他受襲後曾與被告討論，「我同佢講我好愛佢，我哋都唔應該因為咁而去傷害人」，被告當時同意不再傷害他，他才留在被告家。

在前年8月15日，雙方家晚膳時曾談及X將買樓置業，X原打算與姑姐夾錢買樓，不過姑姐在席間建議X及被告付買樓款項，被告則回應指他們還在拍拖階段，故不應參與該買樓事宜。

當X回到被告住所時，被告即提出分手，並將他的個人物品扔出門外，又把他推出門及關上門。X稱在門外等一會後，被告開門並不斷罵他。被告又走到廁所，脫下兩人所買的戒指扔落馬桶，X從馬桶中拾回戒指拿給被告，被告卻隨手放在一旁，X說及此哽咽指「我搵唔到隻戒指」。被告又要X跪下聽她責罵，X更泣稱「佢問我姑姐個名，我唔畀，佢就用圓櫈打我，打到成地血」。

此外，X早前提及因在性事上未能滿足被告而遭打，辯方出示文件顯示X曾網購「偉哥」，X指他在生理上並無任何問題，但被告不斷指他沒有性經驗，「滿足唔到佢，佢不斷游說我去買偉哥」。X指因被告性需求很大，「佢講佢每日都需要我」，且「我又唔想因滿足唔到佢畀佢再打」，最後X在被告多番游說下買了「偉哥」。X自言深愛被告，希望買「偉哥」後可以滿足到她。

惟辯方卻質疑X受襲後，為何仍要回到被告住所，X哽咽表示「我唔想咁容易放棄呢段關係，我30歲人都無拍過拖，佢係我第一個女朋友，佢頭幾次打我，我都無講分手」，又哭訴「我成個8月係過得好辛苦、好慘，我唔記得有冇每晚番去（被告家）」，他抱着被告不會再傷害他的想法繼續與被告一起，直至8月近買樓時，被告又再不斷查問，「我都已比左50萬佢，佢都仲要咁虐待我，我好傷心」。

辯方則指X轉帳50萬予被告，乃是想向被告家人展示照顧被告的誠意及有足夠財力，但X不同意。

被告被控一項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪。控罪指，她於2018年5月至8月，在跑馬地某大廈襲擊及傷害男子Ｘ。X昨供稱被告因在性愛時不滿足及買樓等事宜，屢次向他施襲，除捉頭撼牆、鉸剪插胸口及辣椒油塗傷口外，更用風筒烘吹其陰莖致起水泡脫皮，待結痂後再將焦痂扯掉，更要他在家中裸體。