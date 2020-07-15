立會結束調查梁振英涉收UGL 5000萬　泛民遺憾無法尋真相

前行政長官梁振英涉嫌在任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元未有申報，立法會成立專責委員會調查事件。委員會指無法進入發掘事實及審議的工作，決定結束工作並提交報告。

專責委員會主席謝偉俊指委員會的運作受限於職權範圍，無法運用調查權及傳召權進一步展開調查工作，形容運作一直舉步維艱，決定結束委員會工作。

謝偉俊指委員會在索取資料及取證方面困難重重，難以就調查工作獲取相關、充分及全面的資料。相關各方，包括梁振英更拒絕出席研訊，只選擇提供基本資料，委員會認為各方出示的資料只是對自身有利的陳述。委員會有見所得資料只屬一般性質，認為不能以公平客觀方式作調查。

當中泛民主派委員拒絕簽署工作報告，議員梁繼昌指報告沒有詳述梁振英與議員周浩鼎涉嫌介入委員會調查的事件，指當時於調查文件提交至立法會秘書處前修改研究範圍。梁繼昌亦對梁振英於調查期間拒絕出席研訊，令委員會無法尋找真相感到遺憾。

另外，工作報告提到於委員會運作期間，由於梁振英控告梁繼昌誹謗，部分委員關注可能產生潛在利益衝突，當中通過動議要求梁繼昌辭任委員一職，但他一直沒有請辭。其後有部分委員認為委員之間因有關事件已失去互信，建議應解散並重組委員會，但並未達致任何結論。