441個租置屋邨回收單位最快年底推售　平均售價約52萬

為加快推售「租者置其屋」計劃內貨尾單位，房屋署自今年3月起凍結出租租置屋邨回收單位，此等單位最快於今年底綠置居2020銷售計劃中一併推出。據悉，房委會已回收441伙租置單位，料以市值15折至18折推售，一個租置單位的平均售價約為52萬港元，目標買家擴展至所有綠表人士。房署亦計劃為租約期已達3年或以上的租置租戶提供額外82.5折優惠，鼓勵現租戶購買其現居住單位，為期1年。房屋委員會資助小組下周一(20日)為此開會討論。

去年施政報告建議房屋署加快出售租置屋邨回收單位，目前可供出售回收單位遍布全港各區，當中以屯門山景邨佔68個單位最多，其次就是翠屏北邨佔35個單位。該署打算將租置計劃回收單位，於每年居屋計劃和綠置居計劃銷售計劃時一併出售，即一年兩次。銷售計劃完成後尚未售出的回收單位，將會緊接在下一個銷售計劃中繼續出售。

現時租置單位的平均定價介乎評估市值的15%至18%。在現行機制下，租置計劃現租戶在其租約首年內購買其單位，可享有65折優惠；次年可享約82.5折，惟第三年或以後不會再享有折扣。據了解，房屋署建議由下月1日起，向租約期已達3年或以上的租戶一同提供82.5折優惠，為期一年，料可吸引現租戶更快購買單位。

鑑於上述新措施推出時，部分購買租置單位的交易可能已經正在進行，故署方擬容許正辦理手續購買租置單位的現租戶取消交易，並在新折扣下進行新交易，而已繳付的意向金2500港元並不會被沒收。

另外，由於自然回收所有租置計劃未售單位需時較長，而部分租置計劃現租戶或無意置業，署方擬考慮制訂特別調遷計劃，將無意購買其單位的租置計劃租戶調遷至其他非租置屋邨，從而騰出其租置單位以供出售。