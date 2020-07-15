不符準則運動員獲其他選拔　帳委會批不公促港協暨奧委會檢討

港協暨奧委會的遴選過程及制度被批有不足和不當。

中國香港體育未協會暨奧林匹克委員會的遴選運動員準則曾被質疑，立法會政府帳目委員會今早(15日)發表報告，認為港協暨奧委會沿用十多年的遴選過程及制度有不足和不當，包括不符合遴選準則的運動員竟獲選拔參加其他運動會，對此表示震驚和強烈不滿，促請盡快檢討，並參考海外以公開方式作選拔，及制訂劃一標準的遴選準則。

帳委會報告提及部分第18屆亞洲運動會的個案，指有不符合已公布遴選準則的運動員，竟獲遴選委員會以從未公布的準則選拔參加運動會，又指在蛙泳比賽中，相關體育總會和港協暨奧委會以兩套不同準則提名和選拔運動員。

帳委會認為，遴選委員會未有妥善紀錄，削弱遴選過程的誠信、透明度和公信力，又指港協暨奧委會沒有公布遴選委員會在選拔運動員時會考慮的因素，導致出現潛在或觀感上的不公平，容易出現濫用酌情權的情況，認為無助釋除外界的疑慮。

帳委會促請港協暨奧委會，盡快就現行遴選準則展開檢討，考慮制訂劃一標準並經體育總會和港協暨奧委會雙方同意的遴選準則、設立健全的替補機制、檢討覆檢個案的處理程序。