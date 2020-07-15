政府撥3億元設空間數據共享平台　料2022年投入全面運作

政府預留3億港元加快發展「空間數據共享平台」，發展局今日(15日)遞交立法會文件表示，正籌備共享平台入門網站，務求於2022年年底前投入全面運作，屆時可發放最少240個數據集，包括漁農自然護理署、政府統計處、教育局、康樂及文化事務署等部門的數據，給公眾免費下載和使用，共享各部門的地理空間數據。

由今年至明年，發展局跟測繪處亦將推出4個可於短期內見效的措施，包括地圖應用程式界面、地理位置標記工具、區域性空間信息儀表板及地址數據基建，以推動公私營界別使用者，盡早理解使用空間數據作多種不同創新應用程式的效益。而自從地圖應用程式界面的試用版在去年10月推出以來，8個月間共錄得超過290萬次接入請求。

另外,發展局正籌備設立首間地理空間實驗室，預計在明年年初完成。局方與地政總署亦將會成立空間數據共享諮詢委員會,以邀請包括專業學會、學術界及其他持份者團體的非政府界別人士參與，利用他們的專長及意見，務求以最佳方式發展空間數據共享平台入門網站，配合社會和經濟所需。