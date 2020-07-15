港區國安法：當國安法與基本法現矛盾　譚惠珠：由全國人大裁決

香港律師會今早（15日）就《港區國安法》舉行國家安全立法圓桌會議，討論有關法律的疑問。基本法委員會副主任譚惠珠重申《基本法》和港區國安法都是全國性法律，而後者實施的目的是補充前者的不足，將來若2部法律出現矛盾時，將由全國人大作出裁決。她又指本港沒有一條法律條文可以評論全國性法律是否牴觸《基本法》。

譚惠珠發言時主動提到，有評論指港區國安法實施後，香港已由一國兩制變成一國一制，惟譚不認同有關說法，並解釋指本港保有審理和裁定涉及國安案件的權力，只有少數涉及國防外交層面的個案才會交由中央處理，而這些範疇本不屬於香港的自治範圍之內，故做法完全體驗一國兩制，強調本港仍保有高度自治。

講者之一的基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩同樣強調法律沒有影響本港的高度自治，重申由中央委派的維護國安全委員會顧問，及駐港國安公署的角色旨在為本港提供意見，沒有行政權，而本港亦對案件保有管轄權，認為法律完全顯示中央政府尊重港人治港的基本原則。她又指，明白法律實施初期會受到挑戰，但相信本港法庭有能力詮釋好這條法律。

香港大學法律學院院長傅華伶則指有關法律存在很多未知性，條文內容用詞空泛，希望人大可以更清晰地釐清內容，以恢復市民和外國人的信心。此外，傅指法律至今只有一個英文釋本，沒有正式的官方英文版，代表一切對於法律的理解以中文版為準，惟中英版本的用詞有差異，認為這對不懂中文的人士而言，有很大的困惑，亦會對所有聆訊程序造成很大影響。