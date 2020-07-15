醫療券金額6年無增加　議員批陳肇始不知民間疾苦

長者醫療券計劃推出超過10年，計劃多次被批評醫療券金額少及使用範圍窄等問題。有議員今早(15日)在立法會大會上，指私家醫生普通科收費現時中位數為300港元，惟自2014年至今，醫療券金額卻沒有增加，批評政府不知民間疾苦，又質疑為何不容許醫療券轉交配偶使用。食物及衞生局局長陳肇始回應時指，香港人口老化日益嚴重，增加醫療券金額需經過通盤考慮，又因每名長者身體需要不同，須確保醫療券能有效地用於長者身上，以避免長者即使個人有需要使用亦讓給配偶，與鼓勵長者管理個人健康的目標相反。

議員陳凱欣在會上詢問政府今年為何沒有如過去兩年般，於每年6月一次性額外給予每名長者總值1000港元的醫療券。議員田北辰則反映不少長者希望將醫療券計劃擴展至60至64歲人士，認為長者提早享有醫療券服務，能讓他們及早預防疾病。

陳肇始表示給予額外醫療券，需因應來年經濟展望及政府經濟情況而定，至於將醫療券計劃擴展至60至64歲人士，她指政府有其他醫療政策幫助長者及市民，不限於使用長者醫療券。