質疑囚犯收受書刊被扣起　保安局指懲教署無禁書名單

保安局指每間懲教院所設有刊物審裁委員會，審視懷疑超越規範的書刊。

根據《監獄規則》第56條訂明，囚犯可收受來自監獄以外並由懲教署署長所決定的書籍、期刊、報章或其他刊物，保安局今日（15日）於立法會大會回應議員邵家臻的口頭質詢時表示，懲教署並沒有禁書名單。

保安局指每名囚犯透過親友探訪每月可取得6本書籍、期刊及教科書等，但如果書籍內容牽涉製造彈藥、武器或爆炸品及任何危險藥物的資料、描述使用暴力或逃離監獄、鼓勵賭博及不遵守監獄規則等內容，均會被禁。他續指，每間懲教院所都設有刊物審裁委員會，對懷疑超越規範的書刊進行審視，公平公正審裁每本書籍。

議員黃定光關注將會有大量年輕人入獄，詢問局方如何從教育着手，協助改變囚犯的錯誤觀念。當局回應指，現時社會瀰漫不守法的意識，令很多年輕人違法，懲教署要花很大努力，糾正他們的意識。

另有民主派議員則質疑，懲教署在審批書籍時有政治審查，扣起一系列關於佔領運動及政治的書籍。議員葉建源則希望政府多加協助在囚人士進修參加公開考試等。當局則回應指，局方鼓勵在囚人士學習更新，可按每個人個別需要提出申請。