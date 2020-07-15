受疫情拖累　25%受訪僱員遭減薪逾30%

調查指整體打工仔的工作快樂指數，由疫情前的6.1分，下跌至疫情期間的4.8分。

新冠肺炎疫情影響經濟，有網上招聘平台今年5月進行調查，發現約有25%受訪者因疫情影響而遭減薪30%或以上，亦有18%人面對裁員及就業不足問題。調查又發現，若10分為滿分，疫情前整體打工仔的工作快樂指數有6.1分，但疫情期間就下跌至4.8分。

調查共訪問3100名打工仔，結果顯示，18%的受訪者面對裁員及就業不足問題，當中以飲食、旅遊、廣告及市場推廣行業最受影響。調查又指，有46%受訪者的工作收入因疫情而受到不同的影響，包括「冇糧出」、削減花紅、不加薪及凍薪。

調查亦向5個受疫情影響行業的打工仔，了解他們的工作快樂指數。其中快樂指數下跌得最多的是時裝／製衣／紡織業，由疫情前的6分下跌了2.7分，至疫情期間的3.3分；其次是保健及美容行業，由疫情前的6.6分，跌了2.3分至4.3分。

當中每月收入較少的打工仔的快樂指數跌得較多。結果顯示，收入少於11,000港元的受訪者，疫情前的工作快樂指數達6.3分，疫情期間，下跌了2.2分至4.1分，而每月收入70,000港元以上的受訪者，疫情前的指數達6.4分，疫情期間只下跌了0.8分至5.6分。

調查又訪問了800多名僱主，發現只有27%企業計劃在未來半年至一年進行招聘，亦有35%企業指未知何時會重新招聘員工。

網上招聘平台香港區行政總裁仇崑石表示，調查反映出各行業僱員的情緒都因疫情而大受影響，鑑於本地疫情現時仍然反覆，僱員或對就業環境持續憂慮，僱主應加強團隊溝通及情緒支援，增加員工的投入度與認同感，保持工作士氣。